В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1 857 902 человека

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В Татарстане прививку от коронавируса сделали 1 857 902 человека.
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1 857 902 человека
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 1 287 954 жителя. За последние сутки вакцинировались 22 021 человек.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе школы уходят на дистанционное обучение и карантин из-за COVID-19, передаёт URA.RU.

«В Урае муниципальный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции принял решение о переводе трёх школ на дистанционный режим работы», — заявили в мэрии Урая.

Директор Департамента образования мэрии Сургута Ирина Замятина на брифинге рассказала, что в городе на карантин закрыты 25 классов в 14 школах.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.

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