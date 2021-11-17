В Удмуртии ещё более 60 медиков присоединились к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

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В Удмуртии ещё свыше 60 медиков присоединились к федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В Удмуртии ещё более 60 медиков присоединились к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

За январь — октябрь 2021 года на работу в сельскую местность устроились 44 врача и 17 средних медицинских работников.

Программа «Земский доктор» действует в регионе с 2012 года, «Земский фельдшер» — с 2018-го. За всё время их действия в районные больницы пришли работать свыше 600 медиков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что ещё более 140 специалистов трудоустроились в медицинские центры Московской области после целевого обучения в вузах. Из них 96 стали узкопрофильными специалистами.

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