Кардиолог Сергеева рассказала о причинах учащённого сердцебиения
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- РИА Новости
Тахикардией считается пульс более 100 ударов в минуту. Самой распространённой из них считается синусовая тахикардия, при которой импульсы в сердце возникают нормальным образом, но с большей частотой.
Она может быть симптомом таких заболеваний, как гипотиреоз, проявлением анемии, гипертонической болезни, а также может возникать после употребления алкоголя или курения.
«Очень опасной и распространённой формой тахикардии является мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий). При мерцательной аритмии нарушается образование импульсов в синусовом узле, и сердце сокращается неритмично», — заявила Сергеева в беседе с газетой «Известия».
По её словам, обычно при пароксизме мерцательной аритмии появляются одышка, слабость, головокружение.
Ещё один вид аритмии — пароксизмальные наджелудочковые тахикардии, когда приступ сердцебиения начинается внезапно. В таких случаях может развиться резкая слабость, одышка, потемнение в глазах.
Эта аритмия проявляется у молодых людей и связана с наличием дополнительных проводящих путей в сердце.
«Самый опасный вид тахикардии — желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. При этой тахикардии импульсы генерируются в желудочках сердца — в тех отделах сердца, которые совсем не приспособлены к такой работе. Сердце не может эффективно сокращаться, скорость кровотока критически снижается», — сказала Сергеева.
Данный вид аритмии обычно развивается у людей, уже имеющих различные заболевания сердца.
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