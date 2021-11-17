Кардиолог Сергеева рассказала о причинах учащённого сердцебиения

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала о возможных причинах учащённого сердцебиения (тахикардии).

Тахикардией считается пульс более 100 ударов в минуту. Самой распространённой из них считается синусовая тахикардия, при которой импульсы в сердце возникают нормальным образом, но с большей частотой.

Она может быть симптомом таких заболеваний, как гипотиреоз, проявлением анемии, гипертонической болезни, а также может возникать после употребления алкоголя или курения.

«Очень опасной и распространённой формой тахикардии является мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий). При мерцательной аритмии нарушается образование импульсов в синусовом узле, и сердце сокращается неритмично», — заявила Сергеева в беседе с газетой «Известия».

По её словам, обычно при пароксизме мерцательной аритмии появляются одышка, слабость, головокружение.

Ещё один вид аритмии — пароксизмальные наджелудочковые тахикардии, когда приступ сердцебиения начинается внезапно. В таких случаях может развиться резкая слабость, одышка, потемнение в глазах.

Эта аритмия проявляется у молодых людей и связана с наличием дополнительных проводящих путей в сердце.

«Самый опасный вид тахикардии — желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. При этой тахикардии импульсы генерируются в желудочках сердца — в тех отделах сердца, которые совсем не приспособлены к такой работе. Сердце не может эффективно сокращаться, скорость кровотока критически снижается», — сказала Сергеева.

Данный вид аритмии обычно развивается у людей, уже имеющих различные заболевания сердца.

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