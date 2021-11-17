В Институте молекулярной биологии РАН создали нейтрализующее COVID-19 лекарство

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Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат, обезвреживающий коронавирус. Об этом рассказал директор института академик Александр Макаров.
В Институте молекулярной биологии РАН создали нейтрализующее COVID-19 лекарство
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается, в создании лекарства помогла одна из первых тест-систем для анализа антител против COVID-19, изобретённая в России.

По словам Макарова, специалисты ИМБ совместно с другими научными коллективами разработали препарат на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе и штаммы «дельта» и «гамма».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что российские специалисты завершают разработку препарата, который позволяет прервать развитие коронавируса на начальном этапе.

12 ноября в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир»

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