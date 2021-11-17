В Ростовской области зафиксировали 645 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зафиксировали 645 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 4904 пациента. С начала пандемии в регионе заболели 167 097 жителей, выздоровели — 142 тыс.

Также стало известно, что в Тамбовской области выявили 213 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 51 930, вылечившихся — 48 884.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.