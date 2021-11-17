В Томской области выявили 275 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Как пишет vtomske.ru, общее число заболевших в регионе достигло 52 393, вылечившихся — 39 115.
Также стало известно, что в Приморском крае за минувшие 24 часа зарегистрировали 415 случаев COVID-19, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на данные оперштаба. Выздоровели при этом 317 пациентов.
С начала пандемии в регионе заболел 82 331 житель.
Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.