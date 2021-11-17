В Томской области выявили 275 случаев COVID-19 за сутки

В Томской области выявили 275 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 51 жителя региона.

Как пишет vtomske.ru, общее число заболевших в регионе достигло 52 393, вылечившихся — 39 115.

Также стало известно, что в Приморском крае за минувшие 24 часа зарегистрировали 415 случаев COVID-19, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на данные оперштаба. Выздоровели при этом 317 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболел 82 331 житель.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.