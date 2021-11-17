В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Тверской области зафиксировали 393 случая коронавируса за сутки, вылечились при этом 542 человека.
В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Как пишет tverigrad.ru, всего в регионе заболели 83 449 жителей, из больниц выписаны 70 770.

Наряду с этим стало известно, что в Ставропольском крае выявили 517 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Как уточняется, выздоровели 503 человека, всего в крае переболели 80,9 тыс. жителей.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.

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