В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тверской области зафиксировали 393 случая коронавируса за сутки, вылечились при этом 542 человека.

Как пишет tverigrad.ru, всего в регионе заболели 83 449 жителей, из больниц выписаны 70 770.

Наряду с этим стало известно, что в Ставропольском крае выявили 517 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Как уточняется, выздоровели 503 человека, всего в крае переболели 80,9 тыс. жителей.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.