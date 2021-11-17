В Пермском крае подтвердили 696 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае подтвердили 696 случаев коронавируса за последние сутки, из больниц выписали 666 жителей.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на оперативный штаб.

В настоящее время в регионе развёрнуто 6220 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 4023.

Наряду с этим известно, что в Мурманской области вакцинация от коронавируса выполнена более чем на 62% от плана. Об этом заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, передаёт Nord-News.

По словам министра, в целом в регионе привиты свыше 286 тыс. жителей.

«В рамках прививочной кампании против коронавируса у нас работают по-прежнему 49 бригад. Мы прилично увеличили темпы вакцинации, и за прошедшую неделю в области вакцинированы более 3,5 тыс. северян», — отметил Панычев.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.