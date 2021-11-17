В Татарстане зарегистрировали 273 случая коронавируса за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 273 случая коронавируса за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 273 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике составляет 34 728, выздоровевших — 27 406, в том числе 183 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге в «красных зонах» лечение от COVID-19 и пневмонии проходят 7217 человек, из них в реанимации находятся 692, к аппаратам ИВЛ подключены 334, передают «Невские новости» со ссылкой на данные Смольного.

Как отмечается, всего в городе для пациентов с коронавирусом свободно 42,17% коек.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.

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