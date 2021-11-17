В Нижегородской области выявили 778 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области выявили 778 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 204 617 жителей. Из медучреждений выписаны 178 720 нижегородцев, в том числе 485 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 344 случая COVID-19 за сутки. Вылечились 435 человек, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

С начала пандемии в городе заболели 45 005 жителей.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.