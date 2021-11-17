В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Тюменской области зафиксировали 342 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Отмечается, что с начала пандемии заболели 76 649 жителей региона. Из больниц выписаны 60 266 человек, в том числе 141 за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 36 626 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.