В Кемеровской области подтвердили 389 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области подтвердили 389 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Кемерове (58 человек), а также в Новокузнецке и Междуреченске.

Всего в регионе заболели 69 402 жителя, вылечились — 84 825.

Также стало известно, что в Крыму выявили 867 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава. Вылечились при этом 866 пациентов.

Всего в республике заболели 110 370 человек, выздоровели — 98 056.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.