В Иркутской области выявили 587 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 587 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«109 462 жителя Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 289 человек», — заявили в штабе.

При этом отмечается, что на госпитализации в настоящее время находятся 5375 пациентов.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 380 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Из больниц выписаны 478 жителей, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (182 человека), а также в Сарапуле и Каракулинском районе.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.