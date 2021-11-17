В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Кировской области за сутки выявили методом ПЦР-тестирования 267 случаев COVID-19, методом экспресс-тестирования — ещё 28.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что лечение на дому проходят 8195 пациентов, ещё 4220 лечатся в больницах. Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 535 жителей.

В целом в России за сутки зарегистрировали 36 626 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.