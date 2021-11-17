Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 УК России («Угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи»), ч. 1, 2 ст. 297 УК России («Неуважение к суду»), ст. 319 УК России («Оскорбление представителя власти»).

По версии следствия, во время рассмотрения в суде уголовного дела в отношении Шестуна в здании Подольского городского суда 21 и 25 декабря 2020 года он «публично, в присутствии средств массовой информации высказал оскорбления, угрозы убийством и причинения вреда здоровью».

В ближайшее время дело направят в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

В декабре 2020 года суд приговорил экс-главу Серпуховского района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

21 декабря Подольский городской суд Московской области признал Александра Шестуна виновным в получении взятки в особо крупном размере.