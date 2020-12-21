Суд признал Шестуна виновным в коррупционных преступлениях

Короткая ссылка
Подольский городской суд Московской области признал бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Суд признал Шестуна виновным в коррупционных преступлениях
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как передаёт ТАСС, судья Татьяна Юферова начала зачитывать обвинительный приговор Шестуну.

«Суд установил: Александр Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», — сказала она.

Ранее сообщалось, что прокурор просит приговорить экс-чиновника к 20 годам колонии и оштрафовать его на 50 млн рублей. 

В марте суд приступил к рассмотрению дела Шестуна. Ему вменяется получение особо крупной взятки, мошенничество, легализация денег, незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По данным следствия, он руководил несколькими десятками компаний и на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам, а также получал взятки за общее покровительство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить