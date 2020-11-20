Прокуратура запросила для Шестуна 20 лет колонии

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Прокурор просит приговорить бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 20 годам колонии и оштрафовать его на 50 млн рублей. Об этом сообщила супруга экс-чиновника Юлия.
Прокуратура запросила для Шестуна 20 лет колонии
  • © Антон Кардашов
  • АГН «Москва»

«Сегодня в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить его к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей», — приводит её слова РИА Новости.

В марте Подольский суд приступил к рассмотрению дела Шестуна. Ему вменяется получение особо крупной взятки, мошенничество, легализация денег, незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По данным следствия, он руководил несколькими десятками компаний и на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам, а также получал взятки за общее покровительство.

Генеральная прокуратура России взыскала в доход государства с Шестуна и бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя почти 2 тыс. земельных участков.

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