Прокуратура запросила для Шестуна 20 лет колонии
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- АГН «Москва»
«Сегодня в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить его к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей», — приводит её слова РИА Новости.
В марте Подольский суд приступил к рассмотрению дела Шестуна. Ему вменяется получение особо крупной взятки, мошенничество, легализация денег, незаконное участие в предпринимательской деятельности.
По данным следствия, он руководил несколькими десятками компаний и на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам, а также получал взятки за общее покровительство.
Генеральная прокуратура России взыскала в доход государства с Шестуна и бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя почти 2 тыс. земельных участков.