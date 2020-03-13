Суд приступил к рассмотрению дела экс-главы Серпуховского района

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Подольский суд приступил к рассмотрению дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна.

Как сообщает телеканал «360», бывшего чиновника обвинили в мошенничестве, легализации незаконных доходов, незаконном участии в предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере.

Отмечается, что в ходе суда Шестун потребовал дать гособвинителю отвод, а также обвинил прокурора в связях с организованной преступностью и коррупции.

Суд отклонил ходатайство в связи с отсутствием доказательств. 

По данным следствия, Александр Шестун руководил несколькими десятками компаний и на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам, а также получал взятки за общее покровительство.

Следующее заседание по делу Александра Шестуна назначено на 17 марта.

В декабре 2019 года сообщалось, что генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.

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