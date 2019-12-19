Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК России («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Шестуна также обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере.

В прокуратуре подчеркнули, что дело Шестуна не будет рассматриваться в Серпуховском городском суде, так как беспристрастность правосудия в таком случае «может быть поставлена под сомнение».

«В этой связи в Московский областной суд представлено ходатайство об изменении территориальной подсудности указанного уголовного дела и направлении его в другой районный суд Московской области», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Шестуна.