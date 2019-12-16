СК завершил расследование дела против Шестуна

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее экс-чиновнику продлили арест до 13 марта 2020 года. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год Шестун незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал крупные аферы с муниципальной землёй, в результате которых она продавалась по цене в десятки раз ниже рыночной.

Как утверждает СК, махинации сделали Шестуна миллиардером. В апреле судья в течение 40 минут перечисляла объекты имущества, изъятые у него в пользу государства.