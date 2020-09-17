У экс-глав двух районов Подмосковья взыскали около 2000 участков земли

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Генеральная прокуратура России взыскала в доход государства с бывших глав Серпуховского и Клинского районов Подмосковья Александра Шестуна и Александра Постриганя почти 2 тыс. земельных участков.
У экс-глав двух районов Подмосковья взыскали около 2000 участков земли
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«С Шестуна взыскано и обращено в государственную казну 106 объектов недвижимости, 642 земельных участка, семь транспортных средств, драгоценные металлы и изделия, ценное оружие, а также денежные средства... По иску к Постриганю в доход государства обращено 1365 земельных участков, расположенных на территории Клинского района», — указывается в заявлении.

Уточняется, что часть автотранспортных средств по делу Шестуна скрыта, в связи с чем осуществляется их розыск.

Вместе с этим в Генпрокуратуре добавили, что в настоящее время производится регистрация права собственности Российской Федерации на здания кинотеатра, общественной бани, поликлиники, торгового центра, помещения котельных и другие недвижимые объекты, которые «были незаконно приватизированы членами семьи Постриганя».

В июне 2019 года сообщалось, что сторона обвинения требует изъять в доход государства имущество Постриганя на 9 млрд рублей.

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