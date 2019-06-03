Прокуроры требуют изъять у экс-главы Клинского района Подмосковья имущество на 9 млрд рублей

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что сторона обвинения требует изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС.

Как он отметил, Генпрокуратура совместно с УФСБ и ГСУ СК по Московской области завершила работу по выявлению российских активов Постриганя, приобретённых на непредусмотренные законом доходы и во время его нахождения на муниципальной службе.

«По результатам принято решение об уточнении ранее поданного в Клинский городской суд иска, в итоговой редакции которого прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей», — сказал представитель ГП.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сотрудники Генеральной прокуратуры России совместно со специалистами УФСБ по Москве и Московской области провели проверку доходов и расходов Постриганя.

Чиновник был задержан в 2018 году по подозрению в превышении должностных полномочий.