Регионы России получат 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети

Правительство России приняло решение о выделении более 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Российские регионы получат ещё более 4,5 млрд рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году», — говорится в заявлении.

Уточняется, что дополнительное финансирование ускорит строительство отдельных автотрасс в Республике Марий Эл и во Владимирской области, а также поможет в ремонте и реконструкции дорог в других регионах страны.

«Деньги выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и государственной программы «Развитие транспортной системы», — уточняется в сообщении.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.