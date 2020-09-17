Регионы России получат 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети

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Правительство России приняло решение о выделении более 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах.
Регионы России получат 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Российские регионы получат ещё более 4,5 млрд рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году», — говорится в заявлении.

Уточняется, что дополнительное финансирование ускорит строительство отдельных автотрасс в Республике Марий Эл и во Владимирской области, а также поможет в ремонте и реконструкции дорог в других регионах страны.

«Деньги выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и государственной программы «Развитие транспортной системы», — уточняется в сообщении.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

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