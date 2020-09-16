В МВД рассказали об итогах форума, посвящённого инновационным технологиям в дорожном строительстве

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Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин рассказал об итогах международного форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».
В МВД рассказали об итогах форума, посвящённого инновационным технологиям в дорожном строительстве
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

В беседе с kp.ru он отметил, что мероприятие позволило специалистам пообщаться по ключевым вопросам в онлайн-режиме. Обсуждалось строительство и реконструкция дорог, развитие автомобильного туризма, развитие беспилотного транспорта, вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.

«Умная дорога — идеал того, что мы должны выстроить в ближайшее время», — сказал Понарьин.

Он добавил, что такая система должна помогать водителям планировать поездку, в том числе следить за метеоусловиями, насыщенностью транспортного потока.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

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