Экс-глава Серпуховского района Шестун приговорён к 15 годам колонии

Суд приговорил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам колонии по делу о коррупции.

«По совокупности преступлений, путём частичного сложения, окончательно назначить Шестуну наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — цитирует РИА Новости решение судьи Татьяны Юферовой.

21 декабря Подольский городской суд Московской области признал Александра Шестуна виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что прокурор просит приговорить экс-чиновника к 20 годам колонии и оштрафовать его на 50 млн рублей.