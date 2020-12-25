Экс-глава Серпуховского района Шестун приговорён к 15 годам колонии

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Суд приговорил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам колонии по делу о коррупции.
Экс-глава Серпуховского района Шестун приговорён к 15 годам колонии
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«По совокупности преступлений, путём частичного сложения, окончательно назначить Шестуну наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — цитирует РИА Новости решение судьи Татьяны Юферовой.

21 декабря Подольский городской суд Московской области признал Александра Шестуна виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что прокурор просит приговорить экс-чиновника к 20 годам колонии и оштрафовать его на 50 млн рублей. 

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