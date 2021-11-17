Блинкен призвал Армению и Азербайджан принять меры во избежание эскалации конфликта

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен порекомендовал Армении и Азербайджану немедленно принять меры для снижения напряжённости в целях избегания дальнейшей эскалации.

«Мы призываем обе стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех вопросов, включая демаркацию границы», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Он также выразил обеспокоенность сообщениями о боевых действиях между двумя государствами.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан уже приняли меры по стабилизации обстановки после разговора министров обороны республик с российским коллегой Сергеем Шойгу.

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