Блинкен призвал Армению и Азербайджан принять меры во избежание эскалации конфликта

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен порекомендовал Армении и Азербайджану немедленно принять меры для снижения напряжённости в целях избегания дальнейшей эскалации.

«Мы призываем обе стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех вопросов, включая демаркацию границы», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Он также выразил обеспокоенность сообщениями о боевых действиях между двумя государствами.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан уже приняли меры по стабилизации обстановки после разговора министров обороны республик с российским коллегой Сергеем Шойгу.