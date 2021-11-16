Вирусолог прокомментировал сообщения об испытаниях препарата от Pfizer в России

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Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал сообщения об испытаниях препарата от Pfizer в России.
Вирусолог прокомментировал сообщения об испытаниях препарата от Pfizer в России
  • РИА Новости

«Это как раз лекарственное средство. Оно построено по принципу ингибитора протеазы. Ингибиторы протеаз — это новый класс активно исследуемых препаратов. Этот подход хорошо себя показал в борьбе с гепатитом С, на основе вещества есть эффективное средство. И в борьбе с ВИЧ протеаза тоже используется», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в США пройдены вторая и третья фаза испытаний, и теперь есть формальная возможность приступить к более широким испытаниям, в том числе в других странах.

Ранее сообщалось, что Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности препарата ингибитор протеазы + ритонавир для профилактики коронавирусной инфекции.

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