«Ведомости»: Pfizer испытает новый препарат от коронавируса в России

Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности препарата ингибитор протеазы + ритонавир для профилактики коронавирусной инфекции.

Отмечается, что испытания Pfizer проводит на глобальном уровне.

Представитель компании рассказал «Ведомостям», что в них участвуют 7 тыс. человек из разных стран, в том числе из России.

В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынки всех этих стран.

В России, согласно государственному реестру лекарственных средств, препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса.

В испытаниях примут участие 90 человек.

В октябре сообщалось, что американская фармацевтическая компания — производитель вакцин от коронавируса Pfizer и немецкая BioNTech обратились к регулятору в США с просьбой одобрить разработанный ими препарат для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник Лайт» повышает уровень защиты против штамма «дельта» для тех, кто сделал две прививки Pfizer.