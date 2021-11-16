В Самарской области подтвердили 1793 случая коронавируса за сутки

В Самарской области подтвердили 1793 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 160 421 житель. Выписаны 116 682 человека, включая 867 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Волгоградской области выявили 468 случаев COVID-19 за сутки, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на оперштаб региона.

Общее число заболевших в области достигло 111 411.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.