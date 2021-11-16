В Мурманской области зарегистрировали 271 случай коронавируса за сутки

В Мурманской области зарегистрировали 271 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 83 241. Выздоровели 63 606 жителей.

Также стало известно, что на базе двух медучреждений в Крыму иностранные граждане могут привиться от COVID-19, заявил в эфире «Крым 24» замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

«Это Республиканская больница имени Семашко — они прививают иностранных студентов. Также Республиканский противотуберкулёзный диспансер совместно с миграционным центром, также на их базе организовали прививочную компанию для иностранных граждан», — сказал он.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.