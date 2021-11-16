В Омской области подтвердили 589 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области подтвердили 589 случаев коронавируса за сутки.
В Омской области подтвердили 589 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в регионе заболели 106 237 жителей. Выздоровели 82 196 человек, в том числе 501 за минувшие 24 часа.

Прививку сделали 824 926 омичей, завершили иммунизацию 587 213.

В целом в России за сутки выявили 36 818 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.

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