В Оренбургской области зарегистрировали 392 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 392 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 95 829 жителей. Выздоровели 80 949 человек, в том числе 288 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 267 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Реальное время». Общее число заболевших в республике достигло 34 455.

Вылечились 27 223 жителя, включая 206 за последние 24 часа.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.