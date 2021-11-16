В Ростовской области зарегистрировали 646 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 646 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 166 452 человека, выздоровели более 140 тыс. жителей.

На лечении в больницах находятся 4985 пациентов с подтверждённым диагнозом.

Всего в России за минувшие 24 часа выявили 36 818 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.