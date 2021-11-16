В Кировской области выявили 285 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 285 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 4449 пациентов, дома лечатся ещё 8520. Из медучреждений выписаны за минувшие 24 часа 479 человек.

Всего в России за сутки зарегистрировали 36 818 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.