В Томской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф и региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в области заболели 52 118 человек, вылечились 39 064.
Также стало известно, что в Новосибирской области выявили 409 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 77 177. Выздоровели 56 047 жителей, в том числе 128 за последние сутки.
Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.