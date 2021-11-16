В Томской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Томской области зафиксировали 264 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 45 жителей.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф и региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в области заболели 52 118 человек, вылечились 39 064.

Также стало известно, что в Новосибирской области выявили 409 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 77 177. Выздоровели 56 047 жителей, в том числе 128 за последние сутки.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.