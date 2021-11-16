В Тверской области подтвердили 396 случаев коронавируса за сутки

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В Тверской области подтвердили 396 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Вылечились при этом 489 человек.
В Тверской области подтвердили 396 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Всего в регионе заболели 83 056 человек, из больниц выписаны 70 228.

Также стало известно, что в Новгородской области выявили 325 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Выздоровели 124 жителя.

Вакцинацию в регионе прошли почти 240 тыс. человек, завершили иммунизацию около 153 тыс.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.

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