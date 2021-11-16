В Пермском крае зафиксировали 695 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае зафиксировали 695 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает properm.ru.

На лечении в больницах находятся 3572 пациента с COVID-19, состояние 438 оценивается как тяжёлое.

С начала пандемии в регионе заболели 131 054 человека. Выписаны 110 500 жителей.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 347 случаев коронавируса за последние 24 часа. Выписан 541 человек, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

Общее число заболевших в городе достигло 44 661.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.