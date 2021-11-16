В Нижегородской области выявили 774 случая коронавируса за сутки

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В Нижегородской области выявили 774 случая коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки.
В Нижегородской области выявили 774 случая коронавируса за сутки
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  • globallookpress.com

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 203 839. Выздоровели 178 235 жителей, в том числе 489 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что во Владивостоке открыли новый пункт вакцинации от COVID-19. Он заработал в прививочном кабинете Краевой консультативной поликлиники, передаёт ИА PrimaMedia.

«Попасть на прививку можно будет по будням по живой очереди с 11:00 до 17:00», — заявила старшая медсестра поликлиники Татьяна Михлина.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.

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