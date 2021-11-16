В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Краснодарском крае зафиксировали 636 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Выздоровели 99 человек.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (236 человек), а также в Сочи и Новороссийске.

Всего в регионе выявили 87 396 случаев COVID-19. Вылечились 59 459 жителей.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 859 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

Всего в республике заболели 109 503 человека. Выздоровели 97 190 жителей.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.