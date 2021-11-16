В Тамбовской области подтвердили 210 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области подтвердили 210 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 51 717, выздоровевших — 48 620. На госпитализации находятся 1038 пациентов, на карантине на дому — 1276.

Первый этап вакцинации прошли 438 244 жителя, оба компонента вакцины получили 403 297 человек.

Также стало известно, что в Иркутской области полностью иммунизированы 624 444 жителя. Первый компонент вакцины получили 890 144 человека, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.