В Удмуртии зарегистрировали 382 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 382 случая коронавируса за сутки, выздоровели при этом 622 жителя.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (181), а также в Воткинске, Граховском и Завьяловском районах.

Тем временем в Кемеровской области выявили 380 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 69 013 жителей, из больниц выписаны 64 524 человека.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.