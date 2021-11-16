В Минобороны России заявили о поражении российского неработающего космического аппарата
- РИА Новости
«Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — говорится в заявлении российского военного ведомства.
В Минобороны России отметили, что подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, а также КНР и Индией.
В российском ведомстве подчеркнули, что Москва на протяжении ряда лет призывает Соединённые Штаты и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект документа внесён в ООН.
Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил, что Россия якобы провела испытание противоспутниковой ракеты.