В Минобороны России заявили о поражении российского неработающего космического аппарата

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В понедельник, 15 ноября, Россия успешно провела испытания с поражением недействующего отечественного космического аппарата «Целина-Д».
В Минобороны России заявили о поражении российского неработающего космического аппарата
  • РИА Новости

«Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

В Минобороны России отметили, что подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, а также КНР и Индией.

В российском ведомстве подчеркнули, что Москва на протяжении ряда лет призывает Соединённые Штаты и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект документа внесён в ООН.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил, что Россия якобы провела испытание противоспутниковой ракеты.

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