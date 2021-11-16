В Ставропольском крае выявили 511 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Как отмечается, вылечились 117 жителей региона. Общее число переболевших превысило 80,4 тыс.
Также стало известно, что с аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа передали очередную партию сжиженного кислорода в медучреждения Севастополя и Крыма. Он поступил в больницы, где лечатся пациенты с COVID-19, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.