В Ставропольском крае выявили 511 случаев COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае выявили 511 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Как отмечается, вылечились 117 жителей региона. Общее число переболевших превысило 80,4 тыс.

Также стало известно, что с аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа передали очередную партию сжиженного кислорода в медучреждения Севастополя и Крыма. Он поступил в больницы, где лечатся пациенты с COVID-19, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.