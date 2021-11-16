В МФЦ Подмосковья появился первый комплекс для диагностики здоровья
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Как сообщает телеканал «360», с помощью данной технологии можно измерить пульс, давление, рост и вес, а также сделать подробный анализ состава тела.
«Контроль таких показателей особенно важен в условиях пандемии, когда многие переносят визит к врачу. Пребывание в центрах «Мои документы» становится всё более комфортным для жителей: одновременно с получением нужной услуги теперь можно пройти бесплатное мини-обследование», — отметил министр государственного управления, IT и связи Московской области Максим Рымар.
Ранее доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».