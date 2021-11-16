В Минпросвещения не обсуждается вопрос о QR-кодах для сотрудников школ

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Вопрос введения QR-кодов для учителей и сотрудников школ для посещения учебных заведений в настоящее время не обсуждается. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
В Минпросвещения не обсуждается вопрос о QR-кодах для сотрудников школ
  • РИА Новости

«В настоящее время в Минпросвещения России это не обсуждается», — сообщил министр.

12 ноября в правительстве сообщили, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала планы ввести систему QR-кодов в России, назвав это вынужденной мерой.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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