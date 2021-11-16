В Минпросвещения не обсуждается вопрос о QR-кодах для сотрудников школ
- РИА Новости
«В настоящее время в Минпросвещения России это не обсуждается», — сообщил министр.
12 ноября в правительстве сообщили, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала планы ввести систему QR-кодов в России, назвав это вынужденной мерой.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.