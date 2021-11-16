Роспотребнадзор освободил вакцинированных от самоизоляции при контакте с заболевшим
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Изоляции (в случае контакта с заболевшим коронавирусом. — RT) не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.
Постановление вступает в силу 17 ноября.
Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций.
В документе говорится, что правила будут действовать не до 1 января 2022 года, а до 1 января 2024-го.
С 16 января россияне смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19 в многофункциональных центрах (МФЦ), за сертификатом также смогут обратиться переболевшие граждане и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.