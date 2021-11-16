Роспотребнадзор освободил вакцинированных от самоизоляции при контакте с заболевшим

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RT
Вакцинированные или переболевшие коронавирусом в течение шести месяцев граждане не должны проходить двухнедельную изоляцию в случае контакта с заболевшим COVID-19. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.
Роспотребнадзор освободил вакцинированных от самоизоляции при контакте с заболевшим
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Изоляции (в случае контакта с заболевшим коронавирусом. — RT) не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе. 

Постановление вступает в силу 17 ноября.

Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций.

В документе говорится, что правила будут действовать не до 1 января 2022 года, а до 1 января 2024-го.

С 16 января россияне смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19 в многофункциональных центрах (МФЦ), за сертификатом также смогут обратиться переболевшие граждане и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.

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