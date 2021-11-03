Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В п. 3 постановления главного государственного санитарного врача... слова до «1 января 2022 года» заменить словами «до 1 января 2024 года», — говорится в документе.

Также Роспотребнадзор подготовил проект с предложением об увеличении норматива по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию COVID-19 в стране.