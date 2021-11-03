Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций
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- РИА Новости
Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«В п. 3 постановления главного государственного санитарного врача... слова до «1 января 2022 года» заменить словами «до 1 января 2024 года», — говорится в документе.
Также Роспотребнадзор подготовил проект с предложением об увеличении норматива по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию COVID-19 в стране.