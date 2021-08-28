Кравцов высказался о противоэпидемиологических мерах в школах

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания высказался о противоэпидемиологических мерах в школах.

«С учётом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам», — цитирует ТАСС Кравцова.

Согласно данным на 28 августа, в России в течение суток зарегистрировали 19 492 случая коронавируса. Всего за время пандемии в стране был выявлен 6 863 541 случай инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.