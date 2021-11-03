Роспотребнадзор предложил увеличить охват тестирования на коронавирус

Роспотребнадзор выступил с предложением об увеличении норматива по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию COVID-19 в стране.

Соответствующий проект постановления появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается увеличение количества лабораторных исследований на COVID-19 с 200 на 100 тыс. населения до 300 на 100 тыс. населения среднесуточно за семь календарных дней...» — цитирует документ РИА Новости.

В ведомстве заявили, что это поспособствует быстрому выявлению и недопущению распространения COVID-19 в России.

В пояснительной записке к проекту говорится, что это предложение связано с тем, что эпидемическая обстановка остаётся нестабильной.

Ранее сообщалось, что на пяти станциях московского метро открылись бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус.