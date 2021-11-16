Врач Чурадзе напомнил о вреде самолечения при COVID-19

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Главный врач сети клиник «К+31» кандидат медицинских наук Борис Чурадзе напомнил о вреде самолечения. В частности, он заявил, что самостоятельное применение антибиотиков, в том числе при COVID-19, недопустимо.
Врач Чурадзе напомнил о вреде самолечения при COVID-19
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19, не является показанием к назначению антибиотиков, отметил он в беседе с радио Sputnik.

«Само по себе наличие коронавирусной инфекции не является показанием для назначения антибиотиков. У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции», — заявил специалист.

Чурадзе объяснил, что антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами.

«Второй момент: принимая антибиотик без показания, мы повышаем устойчивость флоры к этому антибиотику, когда он действительно будет необходим, то окажется уже неэффективен», — добавил врач.

Антибиотик должен назначаться только специалистом, заключил он.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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